Кондитер Ямбаева рассказала, как можно есть и не набирать вес

Кондитер Рената Ямбаева в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказала, как сделать рацион более легким и полезным.

"Это всем известные правила, но почему-то не все хотят их соблюдать. Как минимум, нужно избавится от белой муки и заменить ее аналогами, которых очень много. Самое простое, чем можно заменить белую муку - пшеничная мука, но цельнозерновая", - сказала Ямбаева в беседе Sputnik Армения.

По ее словам, когда при помоле сохранятся оболочка зерна, то с такой мукой организм получает клетчатку, все полезные витамины. Таким образом, человек получает не короткий углевод, а длинный, что питательнее.

При этом следует отказаться от сахара, заменив его медом или специальными сиропами.