Шеф-повар Калер: гостей можно удивить и привычным "Оливье

"Новогодний стол у нас классический, очень много русских салатов, та же "Селедка под шубой" точно будет главным салатом. "Оливье" уже ушло на второе место. "Селедку под шубой" повара модернизируют и подают в более интересной интерпретации. Например, как новогодняя свеча, где свекла прибивается пюре и затягивается желатином, делается мусс, в центр кладутся кусочек картошки, селедки, сверху кладется с кусочком лимончика. Ту же "Селёдку" или "Оливье" можно подавать в виде ролла. Все заворачивается в пищевую пленку, формируется и далее нарезается порционными кусочками, что тоже очень удобно. Все салаты все по традиции останутся на новогоднем столе, наверное, доживут даже и до Рождества. Мы умудряемся противоречить правилам, где говорят, что заправленный салат может храниться всего два часа, а мы можем, есть его неделю", - сказал Калер в эфире радио Sputnik.