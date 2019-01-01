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Николай Трапш
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Трапш: политический год в Абхазии прошел в поисках нового вектора

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Политолог Николай Трапш в эфире радио Sputnik, подводя итоги 2018 года, назвал его временем поиска нового вектора в Абхазии.

"Год перед выборами не может быть абсолютно спокойным в любой стране, и Абхазия не исключение. На мой взгляд, в Абхазии этот год был временем оживления политической жизни и прошел под знаком поиска нового вектора, который был бы отличен от того, что его определяло в предшествующие  почти два десятилетия. Мы все время видели, что у нас есть власть и те, кто был у власти и оказался в оппозиции. Теперь мы видим, это событие произошло ближе к концу года, что есть попытка сформировать некую, если не оппозицию, то третью силу, старающуюся дистанцироваться от обоих лагерей. Эта сила хочет заявить о своих президентских потенциальных амбициях или, по крайней мере, занять свое место в стране. Имею в виду ту организацию (общественная организация "Общее дело" - ред.), которую возглавил Вадим Смыр", - сказал Трапш.

 



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