Трапш: политический год в Абхазии прошел в поисках нового вектора

"Год перед выборами не может быть абсолютно спокойным в любой стране, и Абхазия не исключение. На мой взгляд, в Абхазии этот год был временем оживления политической жизни и прошел под знаком поиска нового вектора, который был бы отличен от того, что его определяло в предшествующие почти два десятилетия. Мы все время видели, что у нас есть власть и те, кто был у власти и оказался в оппозиции. Теперь мы видим, это событие произошло ближе к концу года, что есть попытка сформировать некую, если не оппозицию, то третью силу, старающуюся дистанцироваться от обоих лагерей. Эта сила хочет заявить о своих президентских потенциальных амбициях или, по крайней мере, занять свое место в стране. Имею в виду ту организацию (общественная организация "Общее дело" - ред.), которую возглавил Вадим Смыр", - сказал Трапш.