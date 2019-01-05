Авидзба о Январском наступлении абхазской армии: главная задача была выполнена

"Я бы сослался на Сосналиева (Султан Сосналиев - государственный и военный деятель, генерал армии, Герой Абхазии - ред.), который уже после войны, давая оценку Январской операции, назвал ее генеральной репетицией победоносных Июльского и Сентябрьского наступлений. Конечно, она не достигла цели освобождения Сухума, но главной причиной Январского наступления было отвлечение основных сил противника с Восточного фронта. Накануне нового 1993 года в восточной Абхазии были предприняты крупномасштабные военные действия со стороны грузинских сил. Они были приостановлены 29 декабря. Повторное же наступление через несколько дней могло привести к падению Восточного фронта. Было понятно, что для успешного сопротивления противнику Абхазии надо было выстоять на двух фронтах. Поэтому военным командованием и политическим руководством республики было принято решение предпринять Январское наступление на Гумистинском фронте", - сказал Авидзба.

По словам историка, в то время было осознание того, что наступление вряд ли могло привести к глобальным результатам, а именно к освобождению столицы Абхазии. Но главная задача отвлечь силы противника от Восточного фронта была решена.

5 января 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии, отряды Абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированного войсками Госсовета Грузии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те дни Абхазская армия потеряла 37 бойцов, более 100 были ранены.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.