Калягина о раннем бронировании отелей в Абхазии: цена ниже, но стабильный турпоток - лучше

"Цены у нас не выросли, может кто-то и поднял, но они были очень занижены в 2018 году, так как нужно было привлечь туристов. Поднялись они тоже на 5% ,10%. Если цены были в прошлом году на лето 500 рублей в гостиницах среднего уровня, то в этом году они подняли на 100-200 рублей, то есть проживание будут стоить 600-700 рублей. Если это был крупный объект, стоимость которого была 2800 рублей, то стало – 3500 рублей. Примерно так, и то цены поднялись не везде, потому что наши отельеры знают, что у нас большая конкуренция. Люди понимают, что лучше постоянный поток туристов, без провалов, но цена ниже, зато это будет стабильность", - сказала Калягина.

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Проживание в отелях Абхазии практически не подорожало на лето 2019 года, об этом сообщает "Вестник АТОР". Направление по раннему бронированию сохраняет свою ценовую доступность: размещение на двоих сейчас стартует от 400-500 рублей в сутки. Как отмечается в сообщении, у ведущих игроков по Абхазии акция раннего бронирования стартовала в середине декабря. В полном объеме абхазские партнеры выставят прайсы на сезон-2019 к концу января – началу февраля. Но большинство популярных объектов размещения уже объявило о ценах на проживание на лето 2019 года.