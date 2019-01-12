Ахба рассказала о погоде в Абхазии на выходные

О том, ожидается ли снег в Абхазии в ближайшие выходные, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба.

"В выходные на Старый Новый год погоду будут определять фронты южного циклона, но дело в том, что с севера к ним примкнет холодная масса воздуха. Будет дождь, и прохладно. 15 января свое влияние покажет северо-атлантический циклон, который несет холодную массу воздуха, однако Абхазия будет на южной окраине этого циклона. А потому мы не почувствуем сильного зимнего холода. 14 января утром возможен небольшой дождь, а 15 числа осадки маловероятны. В ночь же с 15 на 16 января идет фронт с запада, который несет с собой холодную массу. На побережье возможен дождь со снегом, на возвышенностях местами снег. Но это кратковременное явление, к вечеру распогодится", - сказала Ахба.

По словам метеоролога, в этом месяце резкие перепады атмосферного давления - частые явления, на побережье не ожидается устойчивость снежного покрова, будет снег с дождем.

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