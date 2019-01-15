Ласуриа о Джуме Ахуба: внес яркий вклад в развитие абхазской художественной прозы

Абхазия простилась с писателем Джумой Ахуба, который скончался в Сухуме на 82-м году жизни. О вкладе Джумы Ахуба в абхазскую литературу и публицистику в интервью Sputnik рассказал председатель "Ассоциации писателей Абхазии" Мушни Ласуриа.

"Джума Ахуба в основном писал в двух жанрах: художественной прозы и публицистики. Безусловно, он более ценен своими лучшими рассказами и повестями, которые получили в свое время высокую оценку среди советских читателей. Он внес свой яркий вклад в развитие абхазской художественной прозы. В первую очередь, его основная, творческая сторона - писательская, это главное", - сказал Ласуриа в интервью Sputnik Абхазия.

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Джума Ахуба окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института и Литературный институт имени Горького. Ахуба - автор романа "Пристань" и рассказа "Туган", переведенных многие языки мира, лауреат Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа. Ахуба играл важную роль в абхазском национально-освободительном движении, во время Отечественной войны народа Абхазии несколько месяцев находился в грузинском плену. С 1979 года Джума Ахуба был главным редактором журнала "Аҟазара" ("Искусство").