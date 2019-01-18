Безпалько о связях США с ИГИЛ*: рано или поздно правда всплывет

"Американцы прагматичны и циничны, поэтому они используют любые силы. Они использовали ИГ и об этом говорили давно. Есть свидетельства этому, в том числе со стороны бывших военнослужащих ИГ. Но поскольку существует определенное количество людей, которые поддаются давлению глобальных медиа, которые в основном контролируется американскими корпорациями, то естественно возникает соблазн обвинить в этом Россию, пытаться убедить, что главным врагом является Россия. Хотя на практике это называть черное белым. Мы не можем так поступать, мы действуем по правде, у нас доктрина правды. Рано или поздно правда всплывет, и проиграют те, кто действовал даже с помощью глобальных медиа. Это наша российская стратегия, мы будем ее придерживаться, и мы уверены, что она выиграет", - сказал Безпалько в беседе на радио Sputnik.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на поступающие свидетельства "если не прямых, то косвенных связей американцев с игиловцами*". "Речь идет о недавнем заявлении Движения талибов(*) о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ(*), захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года. Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении", – говорится в сообщении на сайте МИД.

Также в ведомстве заявили, что США хотят обвинить Россию в содействии ИГ*, в том числе в переброске в Афганистан террористов из Сирии и Ирака, для этого американские спецслужбы готовят "вбросы" в СМИ Афганистана и ряда западных стран.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.