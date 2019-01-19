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Лилия Федорова
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Федорова: смешивание напитков разного ряда дурно влияет на организм

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Психиатр и нарколог Лилия Федорова рассказала о классификации алкогольных напитков.

Есть общая классификация напитков, и смешение некоторых из них может привести к интоксикации организма. Об этом психиатр и нарколог Лилия Федорова сказала в эфире радио Sputnik Молдова.

Она отметила, что пиво и водка – это напитки одного ряда, поэтому их смешение не причинит большого вреда организму. К одному ряду относятся также коньяк и вино. А вот употреблять одновременно напитки из разных рядов нельзя.

"Перекрещивать эти напитки не рекомендуется. Они тогда влияют дурно на организм", - советует нарколог.

Например, одновременно употреблять пиво и коньяк категорически нельзя.

По ее словам, нарушение этого правила обязательно приведет к интоксикации организма.



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