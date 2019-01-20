Черниговская рассказала, как развивать свой мозг

"Нужно жить яркой и веселой жизнью, чтобы было не скучно, не нудно. Нужно встречаться я с умными, яркими людьми, даже если это опасно. Читать сложные книги, смотреть сложные фильмы. Если ты их не понимаешь, читай критику. Критик тоже может быть неправ, может, это на самом деле плохой фильм, а критик тебе рассказывает, какой он хороший, но для этого работа нужна мозга. И совсем не обязательно в той области, в которой ты профессионал. Дело не в том чтобы выучить наизусть авторов Древней Греции или Рима, а в том, чтобы мозг делал напряженную работу. Потому, что он от этого становится физически лучше", - сказала Черниговская в эфире радио Sputnik.