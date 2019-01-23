Тарасов об угрозе Сирии ответить авиаударом по Израилю: признаки необъявленной войны

Возможность нанесения Сирией ответного удара по Тель-Авиву после атак Израиля, в эфире радио Sputnik оценил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Сирия оставляет за собой право симметрично ответить на удары израильских ВВС и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Арабской Республики в Объединенных Нациях Башар аль-Джаафари.

"Обстановка в Сирии обостряется после серии авиационных ударов, которые наносит Израиль. Все это вызывает странное впечатление, потому что Израиль неоднократно получал предупреждение от российской стороны. Тем не менее Израиль наносит удары, как он считает, по базам или каким-то складам, которые принадлежат иранским вооруженным силам, действующим на территории Сирии. Сирийские ПВО тоже не бездействуют, они получили современное оружие и, как сообщают военные источники, процентов на 80, если не на все 90 ракетное удары Израиля поражены силами ПВО. Есть все признаки так называемой необъявленной войны Израиля с Сирией. Может ли Сирия нанести ответный удар по Тель-Авиву, по аэропорту? Потенциально, с военной точки зрения, да. Но желателен ли такой сценарий развития событий? Конечно нет. В данном случае решающую роль должны сыграть представители России, это должны быть контакты между высшим руководством Израиля и России. Телефонные разговоры проходят, но личной встречи между Нетаньяху и Путиным пока нет. И эти обострения между Сирией и Израилем подталкивают к возобновлению таких контактов", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

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МИД Сирии регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить авиаудары Израиля по Арабской республике и принять меры для их прекращения.

Как сообщил в понедельник национальный центр управления обороной РФ, в ночь на 21 января ВВС Израиля, нанесли три ракетных удара по территории Сирии. Целью их атак стали склады оружия и другие военные объекты Ирана на территории международного аэропорта в Дамаске, а также комплексы ПВО сирийской армии. В результате погибли четыре и ранены шесть сирийских военных, повреждена инфраструктура аэропорта.

Днем 20 января системы противовоздушной обороны Сирии отразили еще одну израильскую атаку на юге страны. По данным сирийских СМИ, ПВО сбили пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.

Российский Национальный центр управления обороной сообщил, что зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь ракет.

Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января, в результате были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.