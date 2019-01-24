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Илдус Ярулин
© Фото: Facebook/Илдус Ярулин

Ярулин: США сделают все, вплоть до переворота, чтобы отвернуть Венесуэлу от союзников

Радио
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Политическую ситуацию в Венесуэле в эфире радио Sputnik прокомментировал доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Венесуэла пока не обращалась к России за помощью из-за внутриполитического кризиса в стране, а эвентуальные рассуждения о содействии неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия.

"Американцы сейчас выводят Венесуэлу из-под контроля Китая и России, которые не дают полностью подчинить ее американцам, иначе практически вся Латинская Америка будет в зоне влияния США. Это и ситуация в Бразилии, где пришел новый президент, и я сейчас не полностью уверен за будущее БРИКС. Думаю, что будет планомерная работа по разрушению отношений Венесуэлы со странами-союзниками, для этого будет сделано все, в том числе поддержка переворота", - отметил Ярулин в эфире радио Sputnik.

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