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Флогимон рассказал, есть ли угроза получить дозу радиации при авиаперелетах

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Аттестованный эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон рассказал, опасны ли для здоровья людей частые авиаперелеты.

"Существует определенная статистика, проводились исследования. Безусловно, на высоте 10 000 метров над землей уровень космического излучения достаточно высок, и лучевые нагрузки на летчиков, безусловно, выше, чем на пассажиров, потому что летчик летает постоянно. Доза, получаемая экипажем, увеличивается за счет большего времени пребывания в зоне повышенного излучения", - рассказал Игорь Флогимон в эфире радио Sputnik Молдова.

Таким образом, наибольшую угрозу радиация на высоте представляет для пилотов и членов экипажа, так как они летают очень часто. Пилоты регулярно проходят медкомиссию, которая выявляет какие-либо проблемы со здоровьем, если они есть. И нужно провести в перелетах времени больше, чем пилот самолета, чтобы считать уровень полученной радиации серьезным для здоровья.

"У нас никто не летает столько, чтобы сравниться с экипажами самолетов", - заключил эксперт.



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