16:01 29 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.34
  • EUR75.88
Поиск
Лариса Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба рассказала, как долго в Абхазии продлится потепление

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (18)
66110

Предварительным прогнозом погоды в Абхазии на февраль в эфире радио Sputnik поделилась главный специалист метеоролог Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Лариса Ахба.

Как долго продлится потепление, которое в эти дни наблюдается на территории Абхазии, и возможны ли в феврале минусовые температуры, рассказала Лариса Ахба.

"В этом году в Абхазии преобладают восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры. А обычно воздушные фронты идут с запада и направляются на северо-восток. Когда нет встречных ветров, воздушные фронты свободно заходят на территорию Абхазии и выпадает снег. В этом году по-другому. Сейчас у нас в конце января очень потеплело, потому что идет активный вынос с юга, а фронты северо-атлантического циклона особого влияния пока не оказывают на погоду в Абхазии. Влияние циклона сохранится до 2 февраля. Со 2 по 8 февраля включительно территория будет находиться под влиянием более холодных воздушных масс и будет холоднее, чем сейчас. Но сильных морозов мы не видим, хотя температура намного понизится. 8 февраля на территориях, отдаленных от моря, возможен мокрый снег. Возможно, что с 9 по 11 февраля над территорией Абхазии вновь пройдет холодный фронт. Прохладно будет и в конце февраля", - рассказала Ахба.

При этом специалист подчеркнула, что воздушные массы постоянно меняются, поэтому это лишь предварительный прогноз погоды. Но сильных морозов в феврале в республике специалисты Госкомитета Республики Абхазия не прогнозируют.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (18)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Остаться в живых: фото с экстремальной гонки в Англии
В США воры вернули украденный телевизор, потому что он не помещался в угнанный автомобиль
Не по зубам: воры вернули украденный телевизор, потому что он не поместился в машину
Симптомы, лечение и профилактика гриппа
Если хочешь быть здоров: профилактика и лечение гриппа

Соцсети

Sputnikabkhazia