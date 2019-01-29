Ахба рассказала, как долго в Абхазии продлится потепление

Как долго продлится потепление, которое в эти дни наблюдается на территории Абхазии, и возможны ли в феврале минусовые температуры, рассказала Лариса Ахба.

"В этом году в Абхазии преобладают восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры. А обычно воздушные фронты идут с запада и направляются на северо-восток. Когда нет встречных ветров, воздушные фронты свободно заходят на территорию Абхазии и выпадает снег. В этом году по-другому. Сейчас у нас в конце января очень потеплело, потому что идет активный вынос с юга, а фронты северо-атлантического циклона особого влияния пока не оказывают на погоду в Абхазии. Влияние циклона сохранится до 2 февраля. Со 2 по 8 февраля включительно территория будет находиться под влиянием более холодных воздушных масс и будет холоднее, чем сейчас. Но сильных морозов мы не видим, хотя температура намного понизится. 8 февраля на территориях, отдаленных от моря, возможен мокрый снег. Возможно, что с 9 по 11 февраля над территорией Абхазии вновь пройдет холодный фронт. Прохладно будет и в конце февраля", - рассказала Ахба.

При этом специалист подчеркнула, что воздушные массы постоянно меняются, поэтому это лишь предварительный прогноз погоды. Но сильных морозов в феврале в республике специалисты Госкомитета Республики Абхазия не прогнозируют.

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