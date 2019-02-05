Тарасов: Эрдоган всерьез размышляет о заключении альянса с Сирией

Реджеп Эрдоган и Башар Асад отлично ладили, однако гражданская война в Сирии положила конец их дружбе, отмечает Der Spiegel. Впрочем, сейчас ситуация может измениться, поскольку набравшие силу на севере Сирии курды теряют поддержку США, выводящих войска из региона: теперь их судьба зависит от решений Москвы и Дамаска. Как считает издание, Эрдоган может пойти на примирение с Асадом в обмен на одобрение военной операции турецкой армии против курдских сил.

"Spiegel опубликовал пересказ тех слухов, которые сначала появились в арабской печати, затем стали муссироваться в турецких СМИ, частично и в некоторых российских СМИ. Дело в том, что после недавнего визита президента Турции Эрдогана в Москву и его переговоров с лидером России Путиным, где обсуждались вопросы совместных действий в районе Идлиба, а затем давалась оценка ситуации в Сирии, после заявленного вывода США своих войск из Сирии сложилась правовая коллизия, которую нужно было разрешить. Дело в том, что американцы и их партнеры, а Турция участник международной коалиции, возглавляемой США, наряду с тем, что она состоит в Астанинском процессе, в общем-то, не имеет мандата на пребывание на территории этой страны. Но учитывая, что Турция входит в альянс с Россией и Ираном и контролирует зону деэскалации в Идлибе, в котором тоже не все спокойно, можно привести, что называется в норму, с точки зрения международных отношений. Для этого вспомнили об Аданском соглашении 1998 года, когда между Анкарой и Дамаском были прекрасные отношения, и для Дамаска, и для Анкары деятельность Рабочей партии Курдистана, объявленной в Турции террористической, представляла обоюдную угрозу. Согласно этому соглашению Анкара имела право проводить боевые действия на сопредельных приграничных зонах Сирии, углубляясь не больше пяти километров. Но сейчас турки находятся на 100 с лишним километров и собираются начать боевую операцию в Мамбидже, в курдском анклаве. Они обращаются за консультациями к Москве, американцы выступили против и предложили создать зону между турками и курдами. Москва предложила обратить внимание на замороженное Аданское соглашение. Для того чтобы реанимировать соглашение, Эрдоган должен идти на альянс с Дамаском. Сейчас Турция серьезно размышляет над этим вопросом", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Тарасов также напомнил, что недавно, выступая перед военными, Эрдоган заявил о том, что турецкие дипломаты вернулись к Аданскому соглашению, хотя Турция, или он сам, пока не готов вести равноценный полноправный диалог с Асадом.