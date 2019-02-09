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Тапка или тапок, а может тапочек? Отвечаем в два счета!

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Насколько быстро это - "в два счета", можно ли поставить тапку в мужской род, и когда примерно начинается "бальзаковский возраст" в наше время?

Насколько быстро это — "в два счета", можно ли поставить тапку в мужской род, и когда примерно начинается бальзаковский возраст? Слушайте и говорите правильно!

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