Тапка или тапок, а может тапочек? Отвечаем в два счета!

Насколько быстро это — "в два счета", можно ли поставить тапку в мужской род, и когда примерно начинается бальзаковский возраст? Слушайте и говорите правильно!
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Насколько быстро это - "в два счета", можно ли поставить тапку в мужской род, и когда примерно начинается "бальзаковский возраст" в наше время?
Насколько быстро это — "в два счета", можно ли поставить тапку в мужской род, и когда примерно начинается бальзаковский возраст? Слушайте и говорите правильно!
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О том, как прошла просветительская акция "Открытая лабораторная" в Сухуме, кто принимал в ней участие, и как юный "лаборант" создал свой "вулкан", читайте в материале Sputnik Абхазия.
В российском МИДе оценили ущерб от санкций США, отметив, что значительного ущерба России они не нанесли.
О том, как когда-то новые одноклассники в Сухуме приняли Леру Адлейба, что скрывает ее личный дневник и почему мама певицы не хотела, чтобы она принимала участие в третьем сезоне "Ты супер!", читайте в материале Sputnik.