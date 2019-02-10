Как американские генералы обманывают женщин в фейсбуке

Как работают мошенники, представляясь "американскими генералами"? Почему женщины продолжают им верить, как уберечь себя от обмана и что делать, если это все таки случилось с вами. Объясняют психолог Игорь Ширяев и эксперт Антон Меркуров, а специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов расскажет, что письма от "американских генералов" получают около 1 млн пользователей в год.
Эта история о том, как женщины отправляют незнакомцам огромные и порой последние деньги в разгар красивого виртуального романа. Как не влюбиться в фейкового героя и не стать жертвой интернет-мошенников?
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