23:11 13 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.68
  • EUR74.39
Поиск
© Sputnik /

Кравченко о службе в Афганистане: переоценка наступила, но не появилось в душе проклятий

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0

Изменилось ли спустя годы отношение к участию СССР в военных действиях в Афганистане, в эфире радио Sputnik рассказал член комитета Совета Федерации России по экономической политике Владимир Кравченко.

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме России планируются заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов; проект документа одобрен в среду на слушаниях с участием депутатов всех фракций.

"В декабре 89 года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой", - сказал депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Парламентарий зачитал это постановление: "Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году, и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения".

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко в эфире радио Sputnik рассказал о своем боевом пути в Афганистане.

"Я уходил в Афганистан в звании сержанта после того, как прошел подготовку в 242 учебном центре ВДВ. Я был командиром парашютно-десантного отделения для десантно-штурмовых бригад. Пока я был в батальоне, выполняли разные задачи, связанные в основном с проводкой колонны, обеспечением безопасности колонн. У нас в роте было три взвода, и мы знали, что один из них готовится для Афганистана. С учетом того, что все выпускники уходили служить в страны Варшавского договора, были возможны варианты, но когда обучение заканчивалось, нас собрал командир взвода и сказал, что у нас есть возможность отказаться от службы в Афганистане. Но из нашего взвода никто не отказался, потому что были морально готовы. Нужно понимать, что это другое время, другое поколение, мы по-другому были воспитаны. И когда в середине 80-х годов я уходил на срочную службу после института, я целенаправленно хотел служить в воздушно-десантных войсках. И для меня Афганистан был мужским путешествием. Это в большей степени двигало нашим поколением в то время, понятие интернационального долга у каждого, кто оказался там, имело свое содержание и восприятие. Но тем не менее я ни там, ни потом, ни сейчас, когда мы встречаемся, не слышал никаких отрицательных оценок, зачем мы там были", - рассказал Кравченко.

Он вспоминает, что в 1985 году было очень мало информации о присутствии ограниченного советского контингента в Афганистане. Речь шла в основном о том, что советские войска выполняют задачи, связанные с оказанием экономической, народно-хозяйственной помощи.

"Вернувшись из Афганистана, безусловно, переоценка наступила, не появилось в душе проклятия и черных цветов, я понимаю, что это было вынужденное решение для страны. У каждого поколения своя судьба. Мой дед пропал без вести под Смоленском – это была его судьба, а моя судьба была связана с этим периодом моей страны. Я нисколько не жалею, несмотря на то, что оставил в физическом плане в горах Афганистана свою частичку. На сегодняшний день я согласен с оценками, что это было не зря", - отметил Владимир Кравченко.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Конфликт, продлившийся 10 лет, унес жизни тысяч советских военнослужащих.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вид, открывающийся на Сухум с фуникулера
Февраль. Сравнить и плакать: немного о погоде в Москве и Сухуме
Сочетание несочетаемого: флорист рассказала, как выбрать букет ко Дню влюбленных
Все о производстве наркотиков в Афганистане

Соцсети

Sputnikabkhazia