Кравченко о службе в Афганистане: переоценка наступила, но не появилось в душе проклятий

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме России планируются заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов; проект документа одобрен в среду на слушаниях с участием депутатов всех фракций.

"В декабре 89 года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой", - сказал депутат от КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Парламентарий зачитал это постановление: "Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году, и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения".

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко в эфире радио Sputnik рассказал о своем боевом пути в Афганистане.

"Я уходил в Афганистан в звании сержанта после того, как прошел подготовку в 242 учебном центре ВДВ. Я был командиром парашютно-десантного отделения для десантно-штурмовых бригад. Пока я был в батальоне, выполняли разные задачи, связанные в основном с проводкой колонны, обеспечением безопасности колонн. У нас в роте было три взвода, и мы знали, что один из них готовится для Афганистана. С учетом того, что все выпускники уходили служить в страны Варшавского договора, были возможны варианты, но когда обучение заканчивалось, нас собрал командир взвода и сказал, что у нас есть возможность отказаться от службы в Афганистане. Но из нашего взвода никто не отказался, потому что были морально готовы. Нужно понимать, что это другое время, другое поколение, мы по-другому были воспитаны. И когда в середине 80-х годов я уходил на срочную службу после института, я целенаправленно хотел служить в воздушно-десантных войсках. И для меня Афганистан был мужским путешествием. Это в большей степени двигало нашим поколением в то время, понятие интернационального долга у каждого, кто оказался там, имело свое содержание и восприятие. Но тем не менее я ни там, ни потом, ни сейчас, когда мы встречаемся, не слышал никаких отрицательных оценок, зачем мы там были", - рассказал Кравченко.

Он вспоминает, что в 1985 году было очень мало информации о присутствии ограниченного советского контингента в Афганистане. Речь шла в основном о том, что советские войска выполняют задачи, связанные с оказанием экономической, народно-хозяйственной помощи.

"Вернувшись из Афганистана, безусловно, переоценка наступила, не появилось в душе проклятия и черных цветов, я понимаю, что это было вынужденное решение для страны. У каждого поколения своя судьба. Мой дед пропал без вести под Смоленском – это была его судьба, а моя судьба была связана с этим периодом моей страны. Я нисколько не жалею, несмотря на то, что оставил в физическом плане в горах Афганистана свою частичку. На сегодняшний день я согласен с оценками, что это было не зря", - отметил Владимир Кравченко.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Конфликт, продлившийся 10 лет, унес жизни тысяч советских военнослужащих.