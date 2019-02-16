"Просто встань и иди!". Где граница между силой воли и насилием над собой?

Где грань между силой воли и насилием над собой? Что если путь к достижению задуманного - сложнее, чем казался, а результата всё нет? Нужно ли мучить себя ради цели или это распространенный миф и просто мода на "преодоление" себя? Игорь, Маша и Ваня разбираются, как же выглядит граница между силой воли и насилием над собой.