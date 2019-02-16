13:18 16 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск

"Просто встань и иди!". Где граница между силой воли и насилием над собой?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (14)
8 0 0

Где грань между силой воли и насилием над собой? Что если путь к достижению задуманного - сложнее, чем казался, а результата всё нет? Нужно ли мучить себя ради цели или это распространенный миф и просто мода на "преодоление" себя? Игорь, Маша и Ваня разбираются, как же выглядит граница между силой воли и насилием над собой.

Решил начать бегать по утрам, еле-еле встаешь на час раньше, вытаскиваешь себя на улицу, бежишь… и так каждый день. Мысль об утреннем подъеме отравляет день, недосып накапливается и в конце концов ни к чему хорошему твое рвение не приводит. Когда проходит полезное усилие над собой и начинается разрушительное насилие над собой? Насколько ошибки и "набитые синяки" делают нас сильнее? К чему может привести постоянная борьба со своими слабостями? Ваня, Игорь и Маша обсуждают, спорят и пытаются найти границу между силой воли и насилием.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (14)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Энергия плотины: какой увидели ИнгурГЭС журналисты Абхазии
Сборная российских девушек-военнослужащих по ски-альпинизму готовится к состязаниям в Австрии
Впечатляет: как российские альпинистки тренируются в горах
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia