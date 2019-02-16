"Просто встань и иди!". Где граница между силой воли и насилием над собой?

Решил начать бегать по утрам, еле-еле встаешь на час раньше, вытаскиваешь себя на улицу, бежишь… и так каждый день. Мысль об утреннем подъеме отравляет день, недосып накапливается и в конце концов ни к чему хорошему твое рвение не приводит. Когда проходит полезное усилие над собой и начинается разрушительное насилие над собой? Насколько ошибки и "набитые синяки" делают нас сильнее? К чему может привести постоянная борьба со своими слабостями? Ваня, Игорь и Маша обсуждают, спорят и пытаются найти границу между силой воли и насилием.
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