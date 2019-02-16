Буллинг. Если вашего ребенка травят

Эпизод о том, как правильно себя вести родителям, если сын или дочь стали жертвой травли. Как защитить своего ребенка и сохранить доверие?

Если вашего ребенка травят. История о том, как правильно себя вести, если ваши сын или дочь стали жертвой травли. Наши эксперты расскажут о том, как понять, что ребенка травят, как защитить его и сохранить доверие, как наказать зачинщиков. А также о том, какие уроки можно вынести из ситуации всем сторонам конфликта.

Жертвой буллинга может стать любой. Давайте разберемся, по каким признакам можно понять, что ребенок уже стал объектом травли или вот-вот окажется. Как правильно действовать родителям и научить ребенка противостоять?

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