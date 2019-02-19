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Назырбей Габния

Габния: в излишках абхазских застолий виновата зависть соседей

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Почему в Абхазии теряются традиции проведения поминальной трапезы и откуда берет начало обычай накрывать столы в доме, где случилась беда, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор школы села Джирхуа Гудаутского района, старейшина села Назырбей Габния.

В селе Джирхуа вот уже несколько лет существует запрет на пышные столы во время похорон, при этом строго соблюдается меню траурного стола.

"Вопрос очень актуальный, особенно в последние годы. Экономическое положение жителей республики вроде бы позволяет нарушить те традиции, которых придерживались наши предки при проведении панихиды, "черных столов", как мы говорим. Но это не значит, что виновата экономическая составляющая. В этом виновато то, что если один себе позволил лишнее, то сосед обязательно должен позавидовать, не имея на это никаких средств. "Как это я могу отстать от него?" Он залезает в долги, которые остаются и спустя год. С другой стороны, "черные столы" должны отличаться от свадебных столов и других торжественных столов", - сказал Габния.

Абхазская свадьба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Старейшина напомнил, что раньше, когда у соседа умирал член семьи, ближайшие соседи несли в этот дом соления, зелень, амгял.

"Соседи приносили еду именно для членов этой семьи и их ближайших родственников, остававшихся до захоронения. Но их было немного, 15-20 человек. Сейчас же на похороны, которые проходят по четыре дня, ежедневно приезжают пятьсот-тысяча человек. Тут уже и хлебом кормят. Если положить мамалыгу, то уже будет не отличить, свадьба это или похороны. Они должны отличаться. Похороны есть похороны – человек должен лишить себя какого-то минимального удовольствия. Раньше на похоронах были только овощи, соления, амгял, а также вино и водка. Но не всех сажали за стол, а лишь тех, кто находились вместе с семьей. Остальные пришли, посочувствовали и ушли", - рассказал Назырбей Габния.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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