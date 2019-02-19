Шакая объяснила, почему мелкая рыба полезнее крупной

О полезных свойствах рыбы и о том, почему лучше покупать мелкую рыбку, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала диетолог Аэлита Шакая.

В рыбе очень много полезных веществ и для иммунитета, и для интеллекта, это идеальный источник белка и йода, который необходим для того, чтобы ребенок правильно развивался, отметила Шакая.

В беседе на радио диетолог подчеркнула, что всегда лучше покупать мелкую рыбу.

"В крупных представителях рыбы содержится очень много ртути. Когда мы выбираем, лучше брать маленькие рыбки, в них меньше мусора, потому что они плавают ближе к поверхности воды и они не настолько загрязнены. Если у человека хорошо функционирует печень, и она нормально выводит из организма токсины, то при попадании какого-то их количества, наш организм сам с этим справится. Если с выводом токсических веществ проблемы, то тут может быть интоксикация ртутью", - сказала диетолог Шакая.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.