Кобякова о смерти Карла Лагерфельда: потрясение для всего мира моды

Уход из жизни знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда - огромная потеря для мира моды, сказала в эфире Sputnik Абхазия модельер Русудан Кобякова.

Во Франции на 86-м году жизни скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд.

"Безусловно, это потрясение для всего мира моды, потому что Карл Лагерфельд был иконой фэшн-индустрии, человек который возглавлял легендарный Дом Chanel около 35 лет. Он был бессменным руководителем и креативным директором этой легендарной марки, тогда как мы знаем, что во всех домах моды креативные директора меняются, можно сказать, с завидным постоянством. Он делал безумное количество красивейших коллабораций и с брендами масс-маркета. Он был также очень талантливым фотографом. Издавал красивые книги в жакетах Шанель. Это огромная потеря, я даже не представляю, кто может заменить на посту креативного директора Дома Chanel такую легенду", - сказала Кобякова.

© REUTERS / Edgar Su Ушел из жизни Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего. В 1952 году переехал в Париж. В 1974-м основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression, а спустя девять лет стал художественным директором Дома Chanel. Также сотрудничал с Chloé, Fendi и другими лидерами индустрии моды.

Кутюрье увлекался фотографией, написал несколько книг, открыл в Париже собственную художественную галерею, а также основал издательский дом.

Помимо одежды, создавал ароматы, среди которых Chloé, KL, Jako, а также аромат с запахом книги — Лагерфельд известен своим пристрастием к чтению.

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