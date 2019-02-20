Геворгян о заявлении Лаврова по Сирии: это не блеф

Цель США - расколоть Сирию и создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство, Вашингтон запрещает своим союзникам вкладывать средства в восстановление освобожденных районов Сирии, подконтрольных правительству, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам политолога Геворгян это не блефовый ход со стороны России, у Лаврова есть реальные основания и реальная информация.

""Я думаю, аналитики разных ведомств задумываются о том, каким образом не потерять свое лицо в том, что связано с курдским вопросом. Сейчас очень интенсивно идут переговоры с Эрдоганом, который очень умело торгуется с Америкой, использует при этом свои возможности развивать и углублять отношения с Россией и Ираном, и он это демонстрирует. США не хотят потерять Турцию потому стараются. Турция посылает очень серьезные группы переговорщиков в Вашингтон и в Москву. Не может американская дипломатия в открытую говорить, что международное право разрушено, система не действует. Естественно они должны это отрицать. Лавров, который заявляет это, не потому что такой блефовый ход со стороны России, а потому что у Лаврова есть реальные основания и реальная информация. На переговорах с теми же американцами, если таковы будут иметь место быть, он может эти аргументы предъявить и американцы это хорошо знают", - сказала политолог в эфире радио Sputnik.