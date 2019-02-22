Тарасов о миротворческой группе США в Сирии: вызывает недоумение

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление о том, что США оставляют в Сирии миротворческую группу.

Американские власти решили оставить в Сирии небольшую миротворческую группу из 200 военных. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Американские миротворцы будут участвовать в формировании потенциальной безопасной зоны в стране.

Такое заявление вызывает недоумение и больше свидетельствуют о внутриполитической борьбе в высших эшелонах власти, чем о реальном ходе событий в Сирии, считает политолог.

© AFP 2018 / Khalil Mazraawi Лавров о планах США забрать боевиков из Сирии: противоречат резолюции ООН

"Это заявление вызывает массу удивления. Поскольку накануне состоялся телефонный разговор между президентами Турции и США, они оговаривали свое сотрудничество в Сирии, осуществление там прежнего сценария - создание буферной зоны в районе к востоку от Евфрата. И турецкая сторона заявляет, что достигнуты все договоренности. Но после заявления Сары Сандерс сразу возникает вопрос: почему американцы оставляют всего 200 человек в качестве так называемого миротворческого корпуса, в состоянии ли они способствовать этой буферной зоне, или США дают туркам карт-бланш?"-сказал Тарасов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что также вызывает вопрос о статусе этих так называемых миротворцев.

"Миротворцы должны иметь международный мандат СБ ООН или международной структуры типа "астанинского процесса", "женевского процесса", которая могла бы легализировать их пребывание там. Поэтому все эти "ремейки", противоречивые заявления, которые выбрасываются американской администрацией, вызывают недоумение и больше свидетельствуют о внутриполитической борьбе в высших эшелонах власти, чем о реальном ходе событий", - отметил эксперт.