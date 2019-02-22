Ткачев: Абхазия – красивая страна, видит бог, здесь нужно развивать солнечную энергию

О строительстве завода по выпуску энергооборудования и о возможности развития собственной автономной энергетики в стране на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал технический директор компании "СИНОТОРГ" Сергей Ткачев.

Основная наша цель - это развитие в республике собственной генерации, отметил технический директор компании "СИНОТОРГ" Сергей Ткачев на пресс-конференции.

"Мы здесь находимся два дня и видим дискомфорт, который происходит, когда отключают электроэнергию. Основная наша цель - это развитие в республике собственной генерации, это комфорт, экономическая безопасность и многое другое, что составляет то необходимое слагаемое, которое так важно для существования полноценного государства и развития. Развивать иные мощности для Абхазии проблематично - гидроэлектростанции, атомные, тепловые, для которых требуются совершенно другие ресурсы, которых де-факто в республике нет", - сказала Ткачев в пресс-центре Sputnik Абхазия.

По словам Ткачева, в Абхазии актуально развивать ветряную и солнечную энергетику.

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"Абхазия - красивая, солнечная страна. Видит бог, что актуально развивать здесь ветряную энергию, малые гидростанции, солнечную энергетику. Важно, что мы будем развивать энергонакопление. У нас есть изделия, которые позволяют полученный извне один киловатт умножить в десять раз и произвести в общей сложности девять киловатт. Энергобаланс республики можно увеличить без использования огромных генерирующих мощностей. Сегодня по этому пути идет весь мир", - отметил Ткачев.

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