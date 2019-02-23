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Дело о мехах

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В МУР поступает звонок: магазин мехов на Большой Дмитровке ограблен. Вы выезжаете на место преступления. Эпизод подготовлен в партнерстве с музеем Московского уголовного розыска.

Эта история об инспекторе Екатерине Максимовой, работавшей в Московском уголовном розыске в самый  разгул преступности в городе. В 1928 ей достается громкое Дело о мехах, впоследствии вошедшее в книги о самых изобретательных преступлениях XX века. Неизвестные, не вскрывая окон и дверей крупнейшего магазина мехов на Большой Дмитровке,  украли изделий на баснословную сумму. Вам нужно вжиться в роль инспектора Максимовой и разгадать это преступление.

Пробираться через запутанное расследование вам помогут трое помощников из Москвы XXI века: любительница детективов Камила, частный следователь Михаил и сценарист детективных фильмов Андрей.

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Темы:
Подкасты РИА (24)


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