Остров пожизненного заключения. Жизнь в поселке по соседству с убийцами

Остров Сладкий разделяет колонию для "пожизненников" от внешнего мира. На нем, будто в заточении, живут работники колонии – бывшие и настоящие.

"Вологодский пятак" - это первая в России колония для пожизненно заключенных. Попасть сюда можно через деревянный мост с острова Сладкий. Здесь по соседству с убийцами - "пожизненникам" живут простые люди. В основном – сотрудники колонии – бывшие или настоящие. Они, как и заключенные, будто сами находятся в заточении на острове: здесь нет сотовой связи, транспорта, магазинов и водопровода...

Журналист МИА "Россия сегодня" Анастасия Гнединская отправилась на остров Сладкий, почти все население которого работает в соседней колонии для "бессрочников".

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