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Холодный расчет и немного любви. Что толкает людей на брак за решеткой

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Подкасты РИА (32)
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Платье напрокат и брачный поцелуй под конвоем - свадьба в колонии отличается от обычной не только антуражем. Многие заключенные женятся по расчету. Хотя кто бы мог подумать.

Нарядные туфли на высоком и тонком каблуке Настя купила еще на свободе, но так и не успела их надеть. Платье по заказу сшили в ателье - его передал жених во время свидания. Несколько минут на регистрацию, поцелуй, и Настя снимает свадебное платье.

Если в тюрьмах для женщин свадьбы случаются чаще всего по любви, то у мужчин все иначе.

Журналист МИА "Россия сегодня" Ирина Халецкая побывала на двух бракосочетаниях в женской и мужской исправительных колониях в Ивановской области и узнала, чем отличаются свадьбы на зоне от привычных бракосочетаний и есть ли у таких пар будущее.

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Темы:
Подкасты РИА (32)


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