Моржовый клык и тайная экспедиция на Аляску

Чукотка. Казачий сотник Иван Кобелев и чукотский переводчик Николай Дауркин собираются в секретную экспедицию на байдарах. Их цель – Аляска. Далекая и неизвестная, она манит многих исследователей. Но лишь единицы достигают ее берегов. Путешественникам везет. Они добираются до полуострова. Успех этого путешествия так и остался бы втайне на многие века, если бы не довольно странное и необычное письмо…

Конец XVIII века. Российская империя планирует расширить свою территорию до берегов Тихого океана. В это время два русских исследователя вместе с жителями Чукотки собираются на байдарах пересечь Берингов пролив и добраться до Аляски. Казачий сотник Иван Кобелев и чукотский переводчик Николай Дауркин отправляются изучать географию Аляски и быт населявших ее племен. Это была важнейшая экспедиция. Но мы могли о ней никогда не узнать. Если бы не один необычный предмет…

Это вырезанное на тщательно отполированном и пожелтевшем от времени клыке моржа письмо. Именно оно стало доказательством удивительного путешествия на Аляску двух российских исследователей.

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