Почему лучше есть, а не кушать и когда комфорка стала конфоркой?

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По словам начальника диспетчерской службы СУЭС, подачу электричества в столице возобновят в течение часа.
Авария произошла примерно в 12:20 на мокром участке дороги в Гулрышском районе.
Музыкант Денис Хагба окончил институт современного искусства в Москве, стал участником музыкального проекта "Голос" и шесть лет спустя вернулся в Абхазию. Как сложилась судьба музыканта на родине, читайте в репортаже Sputnik.