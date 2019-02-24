18:34 24 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.51
  • EUR74.33
Поиск
Как это по-русски

Почему лучше есть, а не кушать и когда комфорка стала конфоркой?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (29)
5 0 0

Что общего у русского самовара и голландской жаровни, можно ли кушать чернила, карандаши и фломастеры и как не "опупеть" от этого?

 

Слушайте и говорите правильно!

 

Слушайте подкасты РИА Новости.

А также:

Темы:
Подкасты РИА (29)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя в объективе: суперлуние, выступление Путина и демонстранты в Каракасе
Почти 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы с Колумбией
Беспорядки на границе Венесуэлы с Колумбией: около 300 пострадавших
Вся правда о влиянии вина на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia