Букштейн о согласии США на горячую линию по кибербезопасности с Россией: клиент созрел

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн прокомментировал информацию о создании горячей линии между Вашингтоном и Москвой.

Высшие американские чиновники вернулись к идее создания горячей линии для экстренной коммуникации с российскими должностными лицами по вопросам кибербезопасности. Эту новость в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт, шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

Стоит отметить, что горячая линия создается с целью облегчения переговоров между США и Россией на фоне кризиса в киберпространстве.

По его словам, изначально Россия предложила создать базу для обсуждений проблем кибербезопасности. Но никто не проявил заинтересованности. Со временем "клиент созрел", считает Букштейн. Эксперт предложил несколько пунктов будущего сотрудничества.

"Надо принять документ, который регламентирует: защиту от киберустройств, их купирование, борьбу с ними и найдутся те, кто этим занимается", - подчеркнул специалист.