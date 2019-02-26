Квициния о медицине катастроф при МЧС Абхазии: большое подспорье для Минздрава

При МЧС Абхазии будет создано Медицинское управление, в которое будет входить санитарная авиация, медицина катастроф и реабилитационный центр, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции.

Как сообщил министр, сроки создания медицинского управления в МЧС Абхазии во многом будут зависеть от переговоров с российской стороной.

"В разных странах по-разному подходят к медицине катастроф. К примеру, в России она относится к минздраву. Думаю, если мы осуществим намеченные планы в Абхазии, то это будет большим подспорьем для Министерства здравоохранения нашей страны. То есть мы будем оказывать экстренную доврачебную помощь, врачебную помощь, а потом уже, в зависимости от состояния больного, он попадает в медучреждение. Речь идет о чрезвычайных ситуациях", - сказал министр.

Лев Квициния: медицинское управление будет создано при МЧС Абхазии>>

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал об итогах визита в Москву на пресс-конференции во вторник 26 февраля.