Цхурбаев о Сухуме: не могу отделаться от мысли, как фантастически красиво здесь могло быть

При поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия в Арт-фойе РУСДРАМа главред литературного журнала "Дарьял" Алан Цхурбаев и замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия представили номер литературного журнала "Дарьял", посвященный 25-летию Победы и Независимости Абхазии.

"Я очень рассчитываю на эту встречу, чтобы узнать новых авторов из Абхазии. Не буду врать, я их очень мало знаю. Моя задача не только в том, чтобы рассказать о том, какой хороший у нас журнал, а в том, чтобы наладить культурные мосты. Мы не знаем, что происходит в литературной среде Абхазии. Я не слышу никаких имен, вот случайно узнал кого-то и за них зацепился. И это надо развивать, это надо менять в лучшую сторону, чтобы мы знали больше друг о друге. В этом номере журнала есть Батал Кобахия, Эля Джикирба, есть отдельно подборка картин абхазских художников, рассказы с иллюстрациями художника Адгура Дзидзария, есть мое вступительное слово, посвященное моей первой поездке в Абхазию в 1999 году. Та еще блокадная Абхазия надолго мне запомнилась. Конечно, сейчас я вижу, что что-то поменялось в лучшую сторону, но скажу честно, я ожидал увидеть большего. Меня многое расстраивает, когда я гуляю по городу. В эти два дня, гуляя по Сухуму, я не могу отделаться от мысли, как фантастически красиво здесь могло бы быть, если бы все было доведено до порядка, если бы все эти здания не были такими запущенными и разрушенными, если бы на них не было следов войны до сих пор. К сожалению, это по-прежнему остается.

"Дарьял" - литературно-художественный журнал республики Северная Осетия-Алания, который поддерживает литературную традицию всего Кавказа.

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