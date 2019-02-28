Беляев: прогноз главных рисков мировой экономики в 2019 году от The Economist реализуется

The Economist назвал десять главных рисков для мировой экономики в 2019 году. Наиболее серьезными угрозами эксперты The Economist считают риск перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну, а также возможную рецессию экономики США из-за больших долгов американских компаний.

"На мой взгляд, все, что касается экономической части, очень похоже на то, что этот прогноз реализуется. Потому что риски эти взаимосвязанные, и в экономике легче прогнозировать, так как в экономике риск не бывает внезапный, а имеет длительную историю и длительные причины, зарождающиеся задолго до того, как кризис случается. Мы уже сейчас видим, что есть признаки того, что этот кризис будет развиваться. Как раз торговые войны между США и Китаем тоже образовались не на ровном месте, а имеют глубинные причины, а все остальное уже похоже на следствие. Можно говорить, что усилятся кибератаки и значительная часть интернета киберпространства будет находиться под угрозой. В какой степени – это вопрос второй, но то, что такие атаки будут, что будут какие-то угрозы и сложности работы в киберпространстве, которые, соответственно, перебросятся рисками и на экономику, и на жизнь всех стран, тоже можно воспринимать, как данность", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Эксперты британского журнала The Economist составили новый рейтинг угроз мировой экономике. В докладе, поступившем в редакцию РБК указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты ​The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году прирост составил 2,9%), а в 2020 году — до 2,6%.

В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых, предупреждает The Economist. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.