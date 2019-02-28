Барциц: Абхазии нужно увеличивать перечень экспортных товаров в межсезонье

О ярмарке "От Абхазии до Камчатки", которая работает в эти дни в Екатеринбурге, и о нехватке продукции, производимой в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

В Екатеринбурге в Центре международной торговли открылась выставка фермерских продуктов "От Абхазии до Камчатки". На ярмарке представлена продукция немногих производителей из Абхазии, которые вне зависимости от сезонного фактора пытаются остаться на рынке, отметил Барциц.

"В Екатеринбурге представлена продукция нескольких фермерских хозяйств: аджика, специи, джемы, варенья, повидла, маринованные овощи, различные подливы, соусы и так далее. Весь этот аутентичный спектр произведен в Абхазии. Следующая выставка будет в Орле", - сказал Барциц.

По словам торгового представителя Абхазии в России крайне скуден перечень представленных товаров в межсезонье.

"Конечно, это не может не огорчать. Наша самая главная задача – увеличивать количество производств, хозяйств, компаний, которые могут производить качественную продукцию, талантливо представлять ее. Нам нужно расширять спектр существующей продукции, которую мы можем представлять с достоинством на внешних рынках, прежде всего в Российской Федерации", - подчеркнул Олег Барциц.

Российская компания "Региональные ярмарки" по соглашению с Торговым домом "Абхазия" официально уполномочена представлять и реализовывать продукцию абхазских фермеров и производителей под брендом "Дары Абхазии". Эксклюзивное право было получено компанией в марте 2018 года. Ранее в ряде российских городов выявлялись случаи продажа контрафактной продукции и незаконное использование абхазской символики и торговой марки "Дары Абхазии".

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