Бганба о составлении годового бюджета ведомствами Абхазии: бейте в точку

Правительство Абхазии приняло постановление "О порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия", согласно которому прекращается оказание материальной помощи из резервного фонда Кабмина.

"В этом перечне нет материальной помощи. По закону о бюджетном устройстве резервный фонд правительства не должен быть направлен на социальные пособия. Для этого у нас есть другие возможности, другие органы. Я считаю, что соответствующие органы власти должны нормально планировать свою работу на будущий год. О 99 процентах всех мероприятий, которые мы проводим, мы знаем. Почему мы их не включаем в план мероприятий, в бюджет? Это у меня вызывает большой вопрос. Потом мы начинаем бегом искать средства, чтобы наши команды могли выехать. Я считаю, что это упущение в работе соответствующих наших ведомств, и их просчеты по работе резервный фонд правительства не должен закрывать. Бейте в точку, когда составляется бюджет, бюджет нужно составляться продуманно, а не переписывать прошлогодний и добавлять какие-то проценты", - сказал Бганба.

Проект постановления "О порядке использования средств резервного фонда Кабинета министров республики Абхазия" представил руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.

Он напомнил, что закон "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в республике Абхазия" был принят еще в 2014 году.