Безпалько: американские СМИ для Дональда Трампа иногда гораздо большие враги, чем Sputnik

Многие западные журналисты уверены в том, что агентство Sputnik, RT и вообще все российские медиа должны полностью блокироваться, в том числе и президентом США Дональдом Трампом, и то, что этого не случилось, вызвало у них неподдельное удивление. Об этом заявил радио Sputnik политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Эксперт пояснил, почему общение Трампа с корреспондентом Sputnik вызвало шок у американских СМИ.
"Видимо, для президента США иногда американские средства массовой информации и их сотрудники являются врагами гораздо большими, чем российские СМИ", — сказал он.
Напомним, сразу после безрезультатного завершения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в одном из отелей вьетнамской столицы состоялась пресс-конференция, в ходе которой президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, в числе которых оказался и представитель информационного агентства и радио Sputnik. Он спросил Трампа о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов американскими специалистами. Президент США ответил, что представители Вашингтона смогут успешно провести их, так как у Соединенных Штатов есть все необходимые для этого технологии.
По сообщению РИА Новости, своим ответом корреспонденту Sputnik Трамп, буквально шокировал находившихся в зале иностранных журналистов, привыкших к третированию российских государственных СМИ со стороны властей стран Запада.