16:08 01 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR74.80
Поиск
Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько: американские СМИ для Дональда Трампа иногда гораздо большие враги, чем Sputnik

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько высказал свое мнение по поводу неадекватной реакции западных СМИ на то, что Трамп "посмел" ответить на вопрос корреспондента Sputnik.

Многие западные журналисты уверены в том, что агентство Sputnik, RT и вообще все российские медиа должны полностью блокироваться, в том числе и президентом США Дональдом Трампом, и то, что этого не случилось, вызвало у них неподдельное удивление. Об этом заявил радио Sputnik политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт пояснил, почему общение Трампа с корреспондентом Sputnik вызвало шок у американских СМИ.

"Видимо, для президента США иногда американские средства массовой информации и их сотрудники являются врагами гораздо большими, чем российские СМИ", — сказал он.

Напомним, сразу после безрезультатного завершения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в одном из отелей вьетнамской столицы состоялась пресс-конференция, в ходе которой президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, в числе которых оказался и представитель информационного агентства и радио Sputnik. Он спросил Трампа о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов американскими специалистами. Президент США ответил, что представители Вашингтона смогут успешно провести их, так как у Соединенных Штатов есть все необходимые для этого технологии.

По сообщению РИА Новости, своим ответом корреспонденту Sputnik Трамп,  буквально шокировал находившихся в зале иностранных журналистов, привыкших к третированию российских государственных СМИ со стороны властей стран Запада.

По теме

СМИ: Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки
Американские СМИ: Трамп "лично одобрил" кибератаку на Россию


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дикие и величественные: этих кошек можно встретить в России
Отцвела уж давно: как пшапская мимоза погорела к весне
Отцвела уж давно: как пшапская мимоза "погорела" к весне
Вегетарианство: за и против
Вегетарианство: польза и риски

Соцсети

Sputnikabkhazia