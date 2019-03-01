Безпалько: американские СМИ для Дональда Трампа иногда гораздо большие враги, чем Sputnik

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько высказал свое мнение по поводу неадекватной реакции западных СМИ на то, что Трамп "посмел" ответить на вопрос корреспондента Sputnik.

Многие западные журналисты уверены в том, что агентство Sputnik, RT и вообще все российские медиа должны полностью блокироваться, в том числе и президентом США Дональдом Трампом, и то, что этого не случилось, вызвало у них неподдельное удивление. Об этом заявил радио Sputnik политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт пояснил, почему общение Трампа с корреспондентом Sputnik вызвало шок у американских СМИ.

"Видимо, для президента США иногда американские средства массовой информации и их сотрудники являются врагами гораздо большими, чем российские СМИ", — сказал он.

Напомним, сразу после безрезультатного завершения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в одном из отелей вьетнамской столицы состоялась пресс-конференция, в ходе которой президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, в числе которых оказался и представитель информационного агентства и радио Sputnik. Он спросил Трампа о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов американскими специалистами. Президент США ответил, что представители Вашингтона смогут успешно провести их, так как у Соединенных Штатов есть все необходимые для этого технологии.

По сообщению РИА Новости, своим ответом корреспонденту Sputnik Трамп, буквально шокировал находившихся в зале иностранных журналистов, привыкших к третированию российских государственных СМИ со стороны властей стран Запада.