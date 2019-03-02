Страх публичных выступлений

Страх сцены – глоссофобия – на втором месте среди самых популярных страхов человечества. Вы боитесь выступить с презентацией, сделать доклад, сказать тост на свадьбе друга, открыть рот на родительском собрании, даже если есть, что сказать.

Люди, которые привыкли выступать на сцене, признаются, что выступления приносят им удовольствием, им нравится обмен энергией с аудиторией и быть в центре внимания. Они часто испытывают эйфорию. Но...только после того как преодолели страх первого шага на сцену. Да-да. Выступать боятся практически все и всегда. Главное - овладеть правильной техникой и поймать мотивацию.

Вместе с бизнесменом и ведущим тренингов, на которые приходят тысячи людей одновременно, Александром Белгороковым, клиническим психологом и психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха – менеджером проектов Евгением Абрамовым - разбираемся, как помочь себе и преодолеть глоссофобию, которая мешает строить карьеру и даже личную жизнь.

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