Страх публичных выступлений

Люди, которые привыкли выступать на сцене, признаются, что выступления приносят им удовольствием, им нравится обмен энергией с аудиторией и быть в центре внимания. Они часто испытывают эйфорию. Но...только после того как преодолели страх первого шага на сцену. Да-да. Выступать боятся практически все и всегда. Главное - овладеть правильной техникой и поймать мотивацию.
Вместе с бизнесменом и ведущим тренингов, на которые приходят тысячи людей одновременно, Александром Белгороковым, клиническим психологом и психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха – менеджером проектов Евгением Абрамовым - разбираемся, как помочь себе и преодолеть глоссофобию, которая мешает строить карьеру и даже личную жизнь.
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