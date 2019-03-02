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Как это по-русски

Родовой код. Как и для чего в России появилась фамилия

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Фамилия - это код, паспорт и документ, данный с рождения. Когда-то по фамилии можно было узнать большинство "персональных данных" или даже судьбу человека. Фамилии давались в честь деревень, животных, профессий, имен, аббревиатур, изменялись в честь важных событий и вождей, оставались в истории. А вы знаете историю своей фамилии?

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