Родовой код. Как и для чего в России появилась фамилия

Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Фамилия - это код, паспорт и документ, данный с рождения. Когда-то по фамилии можно было узнать большинство "персональных данных" или даже судьбу человека. Фамилии давались в честь деревень, животных, профессий, имен, аббревиатур, изменялись в честь важных событий и вождей, оставались в истории. А вы знаете историю своей фамилии?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Вечер, посвященный юбилею Фазиля Искандера, состоится 6 марта в Русском драматическом театре имени Искандера.
Начало весны — повод открыть для себя болгарскую Софию, побывать в Армении, посетить музеи Азербайджана, прогуляться вдоль Дуная.
В марте стартует новый сезон международного вокального шоу "Ты супер!", которое проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Абхазию представляет 13-летняя Лера Адлейба.