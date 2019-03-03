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Мода на прошлое. Почему мы ностальгируем, и кто этим пользуется?

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Темы:
Подкасты РИА (40)
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Кто-то хочет вернуть свой 2007-й, кто-то скучает по 90-м, а кто-то хочет оказаться в 80-х, хотя родился позже. Это просто ностальгия, или раньше действительно было лучше? И почему в моду снова входят атрибуты и стиль нашего детства и молодости?

В январе 2019 года социальные сети взорвались от #10YearsChallange – сравнительных фотографий себя сегодня и 10 лет назад. Большая часть комментариев под такими постами носили оттенок ностальгии. Люди скучают по классному, тёплому и ламповому прошлому. Что странно, иногда они тоскуют по временам, которые даже не застали.

Ностальгией пронизаны многие актуальные тренды. Моду набирают одежда в стиле восьмидесятых, классический рок на виниловых пластинках, перезапуски и спин-оффы старых фильмов и сериалов, пиксельные 2D-платформеры… Нам навязывают эти товары под видом воспоминаний о детстве? Или мы действительно так сильно скучаем по временам, когда трава была зеленее? А почему нам вообще кажется, что раньше было лучше? Разбирались Игорь, Маша и Лина в новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно".

Слушайте подкасты на РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (40)

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Теги:
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