Скинуться на чудо. Феномен, охвативший соцсети

Вот уже несколько лет в России наблюдается интересный социальный феномен. Совсем незнакомые люди объединяются в соцсетях, чтобы все вместе, сообща, решить проблему одного человека, часто – незнакомца.

Этот эпизод о рукотворных чудесах, авторами которых становимся мы сами, наши соседи, друзья, коллеги. Однажды кто-то из обычных пользователей пишет пост о попашем в беду человеке. То, что происходит дальше, можно назвать только чудом: увидев пост, люди объединяются и собирают нужную сумму, покупают квартиру, отправляют на лечение, ремонтируют машину.

И дело тут даже не в размере пожертвований, а в самом порыве, процессе, чувстве единения и возможности помочь. Многие из участников сбора признаются, что буквально «подсаживаются» на такие акции. Правда у этих стихийных сборов есть свои противники…

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