Страх предательства

Страх предательства деструктивен. Он отравляет нашу жизнь, приносит боль, цементирует в нас мнительность и недоверие. Часто этот страх гоняет нас по кругу: Боишься? Получай!С этим страхом нужно бороться. Только как?

Гость подкаста - носитель этого страха – пережил тяжелое и унизительное предательство друзей в подростковом возрасте. А юношей – болезненный и нечестный разрыв с любимой девушкой. Он считает, что это событие сформировало в нём страх предательства как защитный механизм. Этот предохранитель не позволяет ему быть счастливым в привычном понимании.

Но во время разговора с экспертами подкаста многие вещи открываются для героя совсем с иной стороны.

Точно ли от страха предательства нужно избавляться и не искать в нем конструктивной пользы? Нужно ли обязательно идти к психологу или психиатру или "закрыть гештальт" можно со временем и самому?

Вместе с психологом и тренером Александром Шаховым, врачом психиатром, специалистом в области психиатрии, психотерапии и суицидологии Владимиром Файнзильбергом и носителем страха Виталием Выдриным разбираемся, как вновь научиться доверять людям после предательства. "Если мы будем сидеть и ждать, что нас предадут, то это рано или поздно случится", - считают наши гости.

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