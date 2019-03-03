Разговор с Максимом Чуваловым о World of Tanks и игровой индустрии

В этом эпизоде подкаста "Как вы это делаете?!" - пристрастный и откровенный разговор Натальи Лосевой с Максимом Чуваловым - глобальным паблишинг директором (publishing director) в Wargaming.net.
Можно ли через игры манипулировать сознанием людей? Что случится, если большие данные пользователей игр попадут в "нечистые руки"? Почему разработчики и маркетологи не стремятся, чтобы люди тратили на игры много времени? И как пользователи могут провернуть свою маленькую виртуальную "революцию" и повлиять на разработку игр? Как женщины начинают играть в "танки" и почему российские и белорусские инженеры и разработчики – одни из лучших в мире? И почему акулы (не виртуальное, а реальные) способны парализовать работу игровых компаний и разрушить игру?
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