Разговор с Максимом Чуваловым о World of Tanks и игровой индустрии

Около 600 миллионов человек в мире играет в сетевые онлайн-игры, из них 180 миллионов – игроки "в танчики". Мировой рынок компьютерных игр уже давно обошел по доходам кино, музыкальную индустрию и книги вместе взятые. Как это произошло? Что ищут и находят люди в игровой реальности? И как виртуальный мир создает реальных преступников и миллионеров?

В этом эпизоде подкаста "Как вы это делаете?!" - пристрастный и откровенный разговор Натальи Лосевой с Максимом Чуваловым - глобальным паблишинг директором (publishing director) в Wargaming.net.

Можно ли через игры манипулировать сознанием людей? Что случится, если большие данные пользователей игр попадут в "нечистые руки"? Почему разработчики и маркетологи не стремятся, чтобы люди тратили на игры много времени? И как пользователи могут провернуть свою маленькую виртуальную "революцию" и повлиять на разработку игр? Как женщины начинают играть в "танки" и почему российские и белорусские инженеры и разработчики – одни из лучших в мире? И почему акулы (не виртуальное, а реальные) способны парализовать работу игровых компаний и разрушить игру?

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