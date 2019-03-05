Дерунец о новых правилах футбола: направлены на динамичную игру

С июня этого года футбол преобразится. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании внес ряд изменений в правила игры. В частности, согласно документу, опубликованному на сайте IFAB, в правилах была уточнена игра рукой. Теперь арбитры обязаны отменить любой мяч, забитый рукой, будь то умышленная игра рукой или непредумышленная.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Революция в футболе: летом начнут действовать новые правила игры

"Есть момент с пробитием пенальти и добиванием пенальти. Самое интересное, что в материалах заседания это самый обсуждаемый момент, и непонятно, его-то утвердили или нет. Многие зарубежные источники, как испанская газета Marca или английский сайт Sky Sports говорят, что да, действительно, теперь, если вратарь отбил пенальти, мы имеем ввиду не послематчевое, а в течение игры, или мяч ударился в штангу – все, игра останавливается и добивать нельзя. Но в материалах заседания этого нет. Поэтому интересно, все-таки примут это правило или нет. Оно, на мой взгляд, самое главное, потому что пенальти не забивается, и мы сплошь и рядом видим, как атакующие игроки его добивают, и это нормально. Если его нельзя будет вбивать, это гораздо повысит ответственность исполнения пенальти и влияния пенальти на игру", - сказал Дерунец в эфире радио Sputnik.

По новым футбольным правилам при исполнении пенальти голкиперу разрешается стоять на линии ворот одной ногой.

"Если честно, это правило и так-то не очень соблюдалось. Ну, невозможно внимательно смотреть на то, как вратарь действует на линии ворот. Ну, конечно, он и делал и будет делать шаг из ворот при пробитии пенальти. Раньше, если ты не выскочил за пять секунд до удара на три шага, только тогда постанавливалось перебить пенальти. Думаю, что это не сильно отразится на игре. Должны быть какие-то классические моменты, которые оставляют футбол футболом для нас, а детали соответствуют изменениям игры, соответствуют тому, что игра требует быть более динамичной и это все работает только на динамику игры. Чтобы не было возможности у футболистов затягивать игру, поэтому я все эти изменения приветствую, вижу в них логику", - отметил эксперт.

IFAB был основан четырьмя британскими футбольными ассоциациями (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии) в 1886 году.

Новые правила вступят в силу с июня 2019 года.