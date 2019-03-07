Гаделия о "Триумфе любви": выступить на сцене Большого театра - новая веха

Своими впечатлениями от выступления на органном гала-концерте "Триумф любви", который прошел в Большом театре, в эфире радио Sputnik поделился Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.

Первое выступление в Большом театре стало для меня волнительным событием, отметил Гаделия в интервью Sputnik Абхазия.

"Для меня это определенная веха в моем творчестве. Выступить на сцене легендарного Большого театра – это определенные эмоции, мне было очень приятно получить приглашение от Евгении Кривицкой, идейного вдохновителя органных гала-концертов "Триумф любви", которые проходят в театре всего лишь один раз в год. Это было мое первое выступление, я раньше бывал в Большом театре в качестве зрителя, но посетить театр с другой стороны, со сцены – непередаваемые ощущения пространства, эмоций. Большой заряд идет от публики, от исполнителей. Прекрасные впечатления и ощущения от этого концерта", – отметил Лука Гаделия.

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Заслуженный артист Республики Абхазия, органист Пицундского храма Лука Гаделия выступил с дебютом на исторической сцене Большого театра России 5 марта. Выступление состоялось в рамках ежегодного Органного гала-концерта "Триумф любви".

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.