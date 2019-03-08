Кого называют "бедламистом" и можно ли педалировать без велосипеда?

Подкаст о русском языке и его тонкостях. Слушайте и говорите правильно!
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Откуда пошло слово "скостить", где связь между бедламом и королевской больницей в Англии и сколько значений у слова "педалировать".
Подкаст о русском языке и его тонкостях. Слушайте и говорите правильно!
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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в пятницу 8 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России. Для вступления в силу документ должны также одобрить сенат и президент.
Контракт на поставку российских комплексов С-400 был заключен в 2017 году.
"Весь мир, затаив дыхание, ждет решений" весенней сессии китайского парламента. Этот обычно довольно неубедительный и привычный тезис официальной пропаганды Пекина в 2019 году оказался на удивление близок к реальности.