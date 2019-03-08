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Кого называют "бедламистом" и можно ли педалировать без велосипеда?

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Откуда пошло слово "скостить", где связь между бедламом и королевской больницей в Англии и сколько значений у слова "педалировать".

Подкаст о русском языке и его тонкостях. Слушайте и говорите правильно!

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