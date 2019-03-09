Как правильно хорохориться и что делают скрепя сердце?

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"Типа" или "типо", скрипит ли сердце и почему если хорохориться, то в меру?
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Пять лет назад в ответ на государственный переворот в Киеве вспыхнул Донбасс. В марте 2014 года тысячи жителей Донецка и Луганска, не желающие соглашаться с насильственной сменой власти на Украине, вышли на улицы, скандируя "Россия!" и "Донбасс!", пишет автор РИА Новости.
Концерт классической музыки, в котором участвовал абхазский органист Лука Гаделия, прошел в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Москве в субботу 9 марта.
Мина была обнаружена у сотрудника американского посольства во время досмотра багажа.