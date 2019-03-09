Как правильно хорохориться и что делают скрепя сердце?

Пять лет назад в ответ на государственный переворот в Киеве вспыхнул Донбасс. В марте 2014 года тысячи жителей Донецка и Луганска, не желающие соглашаться с насильственной сменой власти на Украине, вышли на улицы, скандируя "Россия!" и "Донбасс!", пишет автор РИА Новости.

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