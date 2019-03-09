Страх не создать семью

Как не отчаяться тому, кто еще не встретил свою пару? И как этому отчаянию не перерасти в фобию не построить семью?
Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и семейным психологом, многодетной мамой, писателем Екатериной Севановой выясняем, чего на самом деле боятся люди, которые бояться не создать семью и остаться одни. Как отличить собственные желания от общественных норм, как не путать низкую самооценку со страхом одиночества и правда ли, что счастье не бывает неправильным. Слушайте и бойтесь правильно!
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