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Страхи

Страх не создать семью

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Темы:
Подкасты РИА (40)
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В детстве мы уверены, что, когда повзрослеем, у нас будут дом, семья, дети - все как у мамы с папой. Но вот годы идут, а достойной пары все нет. И тут начинаются сомнения, переходящие в страх: "А вдруг мне вовсе не суждено создать семью?". Слушайте подкаст "Страхи" и бойтесь правильно!

Как не отчаяться тому, кто еще не встретил свою пару? И как этому отчаянию не перерасти в фобию не построить семью?

Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и семейным психологом, многодетной мамой, писателем Екатериной Севановой выясняем, чего на самом деле боятся люди, которые бояться не создать семью и остаться одни. Как отличить собственные желания от общественных норм, как не путать низкую самооценку со страхом одиночества и правда ли, что счастье не бывает неправильным. Слушайте и бойтесь правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (40)

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