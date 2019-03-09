Карманные деньги

Нужно ли ребенку давать карманные деньги? Если да, то как и с какого возраста? И почему нельзя платить детям за школьные оценки?

Финансы — это важный инструмент воспитания детей. Первые собственные деньги должны научить ребенка экономить, тратить, планировать, расставлять приоритеты и принимать взрослые решения. Поэтому очень важно давать карманные деньги правильно.

Зачем ребенку собственные деньги? С какого возраста их давать ребенку и какую сумму? Делают ли деньги детей самостоятельными или, наоборот, портят? А надо ли это делать вообще? Наши эксперты — мама шестерых детей, руководитель клуба "Азбука приемной семьи" Светлана Строганова и победитель конкурса "Учитель года России" в 2017 году Иван Смирнов — разбираются, за что деньги давать можно, а за что не стоит, и объясняют, почему нельзя платить детям за школьные оценки.

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